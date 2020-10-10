ФОТОФАКТ: Песни под гитару, селфи с рысью и создание оберегов - в Гомельской области проходит молодежный форум

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный форум проходит в Гомельской области , сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Действо регионального масштаба разворачивается под сводами легкоатлетического манежа "Динамо". Эта мегаплощадка объединяет сотни молодых людей со всех уголков юго-восточного региона. Несколько интерактивных зон с учетом интересов современного поколения привлекают парней и девушек. Программа форума включает как современные молодежные направления, так и самобытные белорусские традиции. Многие площадки в интерактивном формате презентуют достижения молодых и целеустремленных жителей региона.-0-

Фото Сергея Холодилина