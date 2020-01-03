ФОТОФАКТ: Православные христиане готовятся к встрече Рождества Христова

Вертеп возле храма Николая Чудотворца на территории Архиерейского подворья в Гродно
3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно православные христиане готовятся к встрече Рождества Христова. Во дворах храмов сооружают и украшают вертепы, устанавливают рождественские елки, развешивают венки.-0-
Фото Леонида Щеглова
Дьякон храма Николая Чудотворца отец Дмитрий (Павлюкевич) укладывает фигуру младенца Иисуса в ясли
Валентина Сачко и дьякон храма Николая Чудотворца отец Дмитрий (Павлюкевич) украшают вертеп
Храм Николая Чудотворца на территории Архиерейского подворья в Гродно