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14 февраля 2022, 20:47

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Сретение Господне

Во время службы
Во время службы

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие 15 февраля празднуют Сретение Господне. Это один из великих праздников православного календаря, стоящий в одном ряду с Рождеством и Крещением.

В день Сретения во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи. Эта традиция уходит корнями в древность, когда верующие устраивали что-то наподобие крестного хода по городу, неся в руках зажженные светильники. В этот день в молитвах звучит просьба к Богу, чтобы души, просвещенные Духом Святым, избегали греховной тьмы.

В славянской традиции Сретение считается днем, когда зима встречается с весной: "Какова погода на Сретение, такова будет и весна". По поверьям, если 15 февраля установится оттепель - весна будет ранняя и теплая, а если будет холодный день - весна холодная. Выпавший в этот день снег - к затяжной и дождливой весне.-0-

Фото Леонида Щеглова

Православные верующие празднуют Сретение Господне в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре
Православные верующие празднуют Сретение Господне в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре
Иерей Вячеслав Шеститко освящает Сретенские свечи
Иерей Вячеслав Шеститко освящает Сретенские свечи
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