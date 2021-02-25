ФОТОФАКТ: Председатель Брестского облисполкома поздравил трудовой коллектив СП ОАО "Брестгазоаппарат" с 70-летием предприятия

На производстве
25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко 25 февраля поздравил трудовой коллектив СП ОАО "Брестгазоаппарат" с 70-летием предприятия, которое флагман Брестчины отметил накануне 22 февраля.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Генеральный директор СП ОАО "Брестгазоаппарат" Виктор Кузьминчук и председатель Брестского облиспокома Юрий Шулейко
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко награждает почетной грамотой Брестского областного исполнительного комитета наладчика автоматических линий и агрегатных станков производства газовых кранов и бытовых электротехнических изделий Дмитрия Самуйлова
Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
На производстве