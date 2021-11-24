ФОТОФАКТ: Пресс-центр начал работу в ТЛЦ

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пресс-центре на территории транспортно-логистического центра "Брузги" оборудовано 8 мест с подключением к интернету и 20 посадочных. При необходимости их количество увеличат.

"Ситуация по-прежнему остается в поле зрения белорусских и зарубежных медиа. Выдано 87 аккредитаций 36 зарубежных медиа. Еще 40 человек имеют постоянную аккредитацию. Эти цифры убедительно говорят об открытости Беларуси для работы СМИ", - рассказал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич. -0-

Фото Андрея Покумейко