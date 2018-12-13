ФОТОФАКТ: Приют для бездомных и больных домашних животных содержит жительница Речицкого района

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни бездомных и больных домашних животных приютила жительница агрогородка Озерщина Речицкого района Светлана Ошека. Ежедневно ее питомцам необходимо 80 л горячей еды, также сухой корм для собак и кошек. А с нынешней осени в приюте прижились два аиста, которые не сумели улететь в теплые страны.-0-
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