ФОТОФАКТ: Профилактические мероприятия в торговом центре в Гродно

7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следуя рекомендациям врачей, в гродненском торговом центре OldCity увеличили количество дозаторов с антисептиком, за наполнением которых следит клининговая служба. Перед входом покупателям предлагают использовать одноразовые перчатки. Также установлены защитные экраны, обозначены линии ожидания в очереди. Каждые два часа проводят обработку помещений, стеллажей, входных дверей, поручней эскалатора, кнопок и стекол лифта.

Фото Леонида Щеглова