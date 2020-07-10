ФОТОФАКТ: Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке

Во время республиканских соревнований по конкуру

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке - главный в стране учебно-методический центр, осуществляющий подготовку наездников, спортсменов, тренеров, коневодов и других специалистов. Подготовка спортсменов здесь ведется по трем дисциплинам: выездке, конкуру и троеборью. На спортивных объектах центра проводятся международные соревнования, этапы кубков мира, которые получают высокую оценку зарубежных специалистов. Животным здесь созданы все условия для эффективных тренировок, полноценного отдыха и питания.-0-

Фото Андрея Покумейко

Во время кормления лошади в конюшне

Крытый соревновательный манеж

Ветеринарная клиника на территории конного центра

Во время ветеринарного осмотра лошади

Во время республиканских соревнований по конкуру

Во время подготовки открытого манежа для соревнований

Всадница готовит лошадь перед соревнованиями

Во время республиканских соревнований по конкуру