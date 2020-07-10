ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 10 июля 2020
Минск Облачно с прояснениями +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:21 Продукция черной металлургии заняла первое место по продажам на торгах БУТБ в I полугодии Экономика
11:11 "Смолевичи" примут "Ислочь" на старте 17-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
11:04 ФОТОФАКТ: Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке Регионы
11:04 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - донор безопасности на европейском континенте Общество
10:58 Лукашенко поручил скореллировать зарплаты у частников со средней на 10 ведущих предприятиях Президент
10:57 ПВТ принял 71 нового резидента Экономика
10:33 "Это пример для других" - Лукашенко о работе "Атланта" в период пандемии Президент
10:24 Лукашенко посещает завод "Атлант" Президент
10:24 В Столинском районе парень получил ожоги при тушении пожара в гараже Происшествия
10:19 БЕЛАЗ в I полугодии увеличил поставки в страны дальнего зарубежья Экономика
10:15 В Аргентине прошли акции против ограничений из-за COVID-19 В мире
09:53 Нацбанк предлагает обсудить изменения в гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц Экономика
09:41 ГАИ проведет массированную отработку трассы Р53 Общество
09:33 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Фабрика чемпионов Владимира Шантаровича Спорт
09:29 В Лунинецком районе в аварии погибла велосипедистка Происшествия
09:17 Российская вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у добровольцев В мире
09:01 Клишевич: "акции солидарности" за рубежом носят явно постановочный характер Общество
09:00 "Минск Мир": жилье покупают здесь! В столичном комплексе – летняя акция и сразу три новых дома Общество
08:54 В США установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки В мире
08:46 Витебская таможня ускорила оформление импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС товаров Регионы
08:36 Сезон заготовки черники в Брестской области начался на две недели позже прошлогоднего Регионы
08:19 Трамп поддержал намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты США В мире
08:13 В Гомельской области для студотрядов создано более 2 тыс. рабочих мест Регионы
08:09 В Лидском районе сгорела пилорама Происшествия
08:03 Минтруда продлило срок проверки знаний по охране труда Общество
07:55 И.о. президента Боливии заразилась коронавирусом В мире
07:39 Воронюк: белорусские студотряды вносят вклад в развитие независимой Беларуси Общество
07:28 Бесплатные экскурсии и концерт проведут 11 июля в Софийском соборе Культура
07:22 ЦТ по физике планируют пройти около 20 тыс. абитуриентов Общество
07:02 Онлайн-конференция о рациональном лесопользовании пройдет сегодня на сайте БЕЛТА Общество
Все новости
Все новости
Регионы
10 июля 2020, 11:04

ФОТОФАКТ: Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке

Во время республиканских соревнований по конкуру
Во время республиканских соревнований по конкуру

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке -  главный в стране учебно-методический центр, осуществляющий подготовку наездников, спортсменов, тренеров, коневодов и других специалистов. Подготовка спортсменов здесь ведется по трем дисциплинам: выездке, конкуру и троеборью. На спортивных объектах центра проводятся международные соревнования, этапы кубков мира, которые получают высокую оценку зарубежных специалистов. Животным здесь созданы все условия для эффективных тренировок, полноценного отдыха и питания.-0-

Фото Андрея Покумейко

Во время кормления лошади в конюшне
Во время кормления лошади в конюшне
Крытый соревновательный манеж
Крытый соревновательный манеж
Ветеринарная клиника на территории конного центра
Ветеринарная клиника на территории конного центра
Во время ветеринарного осмотра лошади
Во время ветеринарного осмотра лошади
Во время республиканских соревнований по конкуру
Во время республиканских соревнований по конкуру
Во время подготовки открытого манежа для соревнований
Во время подготовки открытого манежа для соревнований
Всадница готовит лошадь перед соревнованиями
Всадница готовит лошадь перед соревнованиями
Во время республиканских соревнований по конкуру
Во время республиканских соревнований по конкуру
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конный спорт Минская область репортаж фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Витебская таможня ускорила оформление импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС товаров
Фото из архива Сезон заготовки черники в Брестской области начался на две недели позже прошлогоднего
Фото из архива В Гомельской области для студотрядов создано более 2 тыс. рабочих мест
На предприятии "Речицадрев" нарастил поставки в Египет, США, Канаду
Фото Гомельского областного комитета БРСМ "Сохраняя традиции прародителей" - семья из Гомельской области готовится к финалу "Властелина села"
Анастасия Цветкова Обряд "Зажинки" провели в Могилевской области
Главное
Фото из архива "Это пример для других" - Лукашенко о работе "Атланта" в период пандемии
Лукашенко поручил скореллировать зарплаты у частников со средней на 10 ведущих предприятиях
В Беларуси выздоровели и выписаны 53 609 пациентов с COVID-19
"Минск Мир": жилье покупают здесь! В столичном комплексе – летняя акция и сразу три новых дома
Топ-новости
ПВТ принял 71 нового резидента
Онлайн-конференция о рациональном лесопользовании пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
Нацбанк предлагает обсудить изменения в гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц
Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
ГАИ проведет массированную отработку трассы Р53
ФОТОФАКТ: Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке
Линейку спортивной одежды презентовали на стадионе "Динамо" в Минске
Компания Parimatch стала официальным партнером ФК "Витебск"
Бесплатно сделать попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех госклиник
Луцкий: нужно сделать ТВ институтом обсуждения и решения социальных вопросов, волнующих людей
МНС: самый большой подоходный налог за 2019 год для физлица составил Br10,6 млн
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 июля
"Звездный час" в присутствии фанатов и "Букет добра": как изменился "Славянский базар"
Сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19 платно можно в 10 поликлиниках Минска
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.