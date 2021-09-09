ФОТОФАКТ: Реставрация дворца Пусловских в Коссово

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается реставрация дворца Пусловских в Коссово - первого неоготического дворца на территории современной Беларуси, построенного в 1836 году. Сейчас активные работы ведутся на втором этаже и в других помещениях дворца. Преображается и прилегающая территория. Предполагается, что окончательно реконструкция завершится не позднее 2023 года. Таким образом, вместе с музеем-усадьбой Тадеуша Костюшко, находящимся по соседству, будет создан своеобразный музейный кластер.-0-

Фото Павла Орловского