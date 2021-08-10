ФОТОФАКТ: Сервисный студенческий отряд "Импульс" трудится на областной молодежной стройке в Гомеле

10 августа, Гомель/ БЕЛТА/. Сервисный студенческий отряд "Импульс" трудится на областной молодежной стройке: возведение современной школы в микрорайоне Хутор в Гомеле вышло на финишную прямую. Студотрядовцы - будущие архитекторы и дизайнеры - добавляют изюминку в интерьер блока для начальной школы. Ребята раскрашивают рисунки на стенах. С их легкой кисти и валиков создается уютная атмосфера в школьных коридорах. На объекте завершаются отделочные работы внутри и снаружи, благоустраивается территория школьного двора, зоны отдыха и для занятий спортом. Постепенно поставляется мебель для учащихся. -0-

Фото Сергея Холодилина