Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 10 августа 2021
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:35 В Гродно BMW и Volvo загорелись после ремонта на СТО: причину установили эксперты Происшествия
14:27 Фэнтези и саундтреки по книгам: что подготовили на открытие и закрытие Дня белорусской письменности Культура
14:26 В Бангкоке прошла акция против коронавирусных ограничений В мире
14:24 ФОТОФАКТ: Сервисный студенческий отряд "Импульс" трудится на областной молодежной стройке в Гомеле Регионы
14:22 Вольфович: система защиты госграницы соответствует требованиям сегодняшнего дня Общество
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 607 пациентов с COVID-19, выписаны 434 Общество
14:12 Роста заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать во второй половине сентября - вирусолог В мире
14:11 Линевич о повторных обращениях: иногда возникают новые обстоятельства, которые надо изучить Регионы
14:09 Работник хозяйства в Белыничском районе похитил более 16,5 т зерна Происшествия
14:06 На Национальную литературную премию подано более 60 работ Культура
14:04 Заведующая детсадом в Минске должна вернуть в бюджет незаконно заработанные Br3 тыс. Происшествия
13:58 Участник "Большого разговора с Президентом": впечатлил свободный и открытый формат встречи Общество
13:56 Основной темой Дня белорусской письменности станет Год народного единства - Бузовский Культура
13:47 Шпаковский: очень наивно заблуждаться относительно некой независимой журналистики на Западе Общество
13:31 Второй этап комплексного оперативно-тактического учения прошел на Гожском полигоне Общество
13:27 Беларусь и Россия готовы к взаимодействию в борьбе с санкционной агрессией - Петровский Общество
13:27 Руководство Беларусбанка поблагодарило хлеборобов за труд Общество
13:15 "Большой разговор с Президентом" всегда подкупает прямотой и свободой в выборе тем - мнение Общество
13:12 Белорусский рубль на торгах 10 августа укрепился к трем основным валютам Экономика
13:08 Республиканская выставка собак пройдет в Солигорске 14 августа Регионы
13:06 Сергей Мигас освобожден от должности замначальника Службы безопасности Президента Президент
12:59 Формат "Большого разговора с Президентом" неудобен руководителям многих стран - участник мероприятия Общество
12:51 Более 300 кг мака и 27 т дикорастущей конопли уничтожено в Гомельской области с июня Происшествия
12:46 Беларусь и Амурская область России обсудили увеличение поставок продовольствия и сельхозпродукции Экономика
12:26 На трассе М1 автомобиль насмерть сбил мужчину Происшествия
12:24 Житель Минского района привлечен к ответственности за незаконную торговлю алкоголем Происшествия
12:22 В Сморгони у пенсионера похитили 40 рамок с медом на Br1,1 тыс. Происшествия
12:21 Пинчанин стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды Происшествия
12:13 В Гродненской области 115 человек привлечены к ответственности за преступления в IT-сфере Происшествия
12:07 Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области В мире
Все новости
Все новости
Регионы
10 августа 2021, 14:24

ФОТОФАКТ: Сервисный студенческий отряд "Импульс" трудится на областной молодежной стройке в Гомеле

10 августа, Гомель/ БЕЛТА/. Сервисный студенческий отряд "Импульс" трудится на областной молодежной стройке: возведение современной школы в микрорайоне Хутор в Гомеле вышло на финишную прямую. Студотрядовцы - будущие архитекторы и дизайнеры - добавляют изюминку в интерьер блока для начальной школы. Ребята раскрашивают рисунки на стенах. С их легкой кисти и валиков создается уютная атмосфера в школьных коридорах. На объекте завершаются отделочные работы внутри и снаружи, благоустраивается территория школьного двора, зоны отдыха и для занятий спортом. Постепенно поставляется мебель для учащихся. -0-

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель студенты фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Анатолий Линевич. Фото из архива Линевич о повторных обращениях: иногда возникают новые обстоятельства, которые надо изучить
Фото из архива Республиканская выставка собак пройдет в Солигорске 14 августа
Николай Шерстнев . Фото из архива В Витебской области площади под озимую сурепицу на корма нужно увеличить в 2 раза - Шерстнев
Фото из архива Один из выходов станции минского метро "Фрунзенская" закрыт на ремонт
Фото из архива ГАИ Минска рассказала о местах работы мобильных датчиков контроля скорости
Фото из архива В Круглянском районе откроют мемориальную доску в честь основателя одного из хозяйств
Главное
Александр Лукашенко "Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов. Самое главное - в подборке БЕЛТА
Белорусские аграрии намолотили более 4,6 млн т зерна
Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников
Руководство Беларусбанка поблагодарило хлеборобов за труд
Топ-новости
Лукашенко - западным политикам: прежде чем вводить против нас санкционные меры, надо просто думать
"Большой разговор с Президентом" всегда получается открытым и эмоциональным - депутат
Основной темой Дня белорусской письменности станет Год народного единства - Бузовский
За сутки в Беларуси зарегистрированы 607 пациентов с COVID-19, выписаны 434
Линевич о повторных обращениях: иногда возникают новые обстоятельства, которые надо изучить
Онлайн-конференция о предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах пройдет 12 августа на сайте БЕЛТА
Сергей Мигас освобожден от должности замначальника Службы безопасности Президента
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 11 августа
Высокое качество белорусских стройматериалов стимулирует спрос на них за рубежом - Минстройархитектуры
Литовцы бросили беременную иностранку без сознания на линии границы - ГПК
Беларусь и Амурская область России обсудили увеличение поставок продовольствия и сельхозпродукции
На Национальную литературную премию подано более 60 работ
Минсвязи отметило заметный рост уровня цифровой зрелости отраслей экономики
Беларусь и Россия готовы к взаимодействию в борьбе с санкционной агрессией - Петровский
Итоги ГВУ СГ: взаимное признание документов о вакцинации и переход на постоянное применение комфортных роуминговых тарифов
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.