ФОТОФАКТ: Соревнования по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошли в Витебском районе

26 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Открытый кубок по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошел в Витебском районе. В соревнованиях участвовали около 30 любителей из Сенно, Минска, Новополоцка, Витебска и один представитель из стран Балтии.

Организаторы соревнований - отдел спорта и туризма Витебского горисполкома и городская организация Белорусского общества инвалидов. -0-

Фото Александра Хитрова

Алексей Атрошкин

Алексей Буланчиков

Василий Руденко

Кирилл Гнутов

Викторий Гнутова