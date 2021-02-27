ФОТОФАКТ: Спортивно-художественный праздник "Витебская лыжня" прошел в Городке

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В урочище Воробьевы горы в Городке 27 февраля прошел областной спортивно-художественный праздник "Витебская лыжня - 2021". В программе праздника были лыжные эстафеты с участием сотрудников государственной власти всех уровней, гонки среди учащихся, студентов, клубов по физической культуре и спорту предприятий и организаций, а также жителей области. Гости и участники поучаствовали в соревнованиях по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, шашкам, шахматам.-0-

Фото предоставлено Витебским областным исполнительным комитетом