ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу

Во время церемонии
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" 79 студентов военной кафедры лечебного и медико-диагностического факультетов Гомельского государственного медицинского университета приняли военную присягу после стажировки на базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома
Декан медико-диагностического факультета Ирина Назаренко
Начальник военной кафедры Денис Чернов