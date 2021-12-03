ФОТОФАКТ: Тактико-специальные учения энергетиков и МЧС прошли в Минской области

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории филиала "Минская ТЭЦ-5" "Минскэнерго" прошли тактико-специальные учения энергетиков и МЧС. Участвовали пожарные аварийно-спасательные подразделения Минской области, Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР", добровольная пожарная дружина ТЭЦ-5, специалисты "Пуховичского водоканала", милиция и медики.
Подобные учения проводятся регулярно. Их цель не только отработать на практике алгоритмы аварийно-спасательных работ, но и отточить взаимодействие аварийных служб, руководства и персонала объекта.-0-
Начальник Минского областного управления МЧС Республики Беларусь полковник внутренней службы Сергей Лапанович
Директор филиала «Минская ТЭЦ-5» Владимир Кишко
Фото Рамиля Насибулина