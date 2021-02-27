ФОТОФАКТ: Торжественное собрание представителей трудовых коллективов прошло в Могилевском районе

Заместитель председателя Могилевского районного исполнительного комитета Ирина Чиндо награждает открытое акционерное общество "Тишовка", директор – Фомкин Виталий
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное собрание представителей трудовых коллективов по итогам социально-экономического развития Могилевского района за 2020 год прошло сегодня в агрогородке Вейно Могилевского района.-0-
Фото Олега Фойницкого
Председатель Могилевского районного исполнительного комитета Олег Чикида
Олег Чикида вручает сертификат и переходящее знамя государственному учреждению образования "Кадинская средняя школа", директор – Надежда Артеменко
Олег Чикида вручает сертификат и переходящее знамя закрытому акционерному обществу "Серволюкс Агро", директор – Василий Мазурик
Нестерову Александру Леонидовичу, директору республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт" по итогам работы за 2020 год присвоено почетное звание "Человек года"
Главному врачу учреждения здравоохранения "Могилевская поликлиника №11" Сергею Караеву по итогам работы за 2020 год присвоено почетное звание "Человек года"
За достигнутые успехи и высокий уровень профессионального мастерства на республиканском уровне учащемуся по театральному классу Межисетского филиала государственного учреждения образования "Могилевская районная детская школа искусств им. Леонида Иванова" Сергею Миронову вручено свидетельство "Гордость и слава Могилевского района"
Председатель Могилевского районного Совета депутатов Сергей Ерощенко награждает Сидоровичский сельский исполнительный комитет. Председатель – Елена Пшеничная