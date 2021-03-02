ФОТОФАКТ: Торжественный митинг в честь 104-й годовщины белорусской милиции прошел в Бресте

Во время мероприятия

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Возле памятного знака сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, прошел торжественный митинг, посвященный 104-й годовщине белорусской милиции. В мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны органов внутренних дел, а также семьи правоохранителей, не вернувшихся со служебных заданий.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Председатель Брестского областного Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск Георгий Длюбарский

Начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко

Начальник Брестского областного управления МЧС Републики Беларусь Олег Лашко