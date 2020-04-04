ФОТОФАКТ: Троллейбусы в Гродно ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подвижной состав УГП "Гродненское троллейбусное управление" ежедневно обрабатывают дезинфицирующими составами. Обязательную профилактическую санитарную обработку троллейбусов проводят после влажной уборки перед каждым выездом из депо, а также во время возвращения на пересменку. Кроме этого в Гродно организованы три стационарных пункта для обработки транспорта дезинфекционными средствами на конечных остановках (Девятовка, Фолюш и Химволокно). Водители после окончания маршрута также обрабатывают салоны, поручни и кабину.-0-

Фото Леонида Щеглова