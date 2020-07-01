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Новости
20:54
Вопрос по изменению формата вступительных испытаний уже прорабатывается - Карпенко
Общество
20:45
"Минскводоканал": обращений стало меньше, специалисты продолжают мониторить качество воды
Регионы
20:36
БГК имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
Спорт
20:29
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн
В мире
20:17
Молодежь Гомельской области организует велопробеги по знаковым местам региона
Регионы
20:12
Максим Володько и Юрий Ковалев не спасли тульский "Арсенал" от пятого поражения подряд в чемпионате России
Спорт
20:00
Новый бассейн открыли в микрорайоне Казимировка в Могилеве
Регионы
19:45
ФОТОФАКТ: Цветущее поле льна
Регионы
19:41
МАРТ выявил факты завышения цен на дезинфицирующие средства и маски
Общество
19:31
ФОТОФАКТ: Открытие выставки "Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение" состоялось в Национальной библиотеке
Культура
19:21
В Барановичском районе запустили производство торфяных топливных брикетов
Регионы
19:13
Путешествующие по стране белорусы могут принять участие в конкурсе туристических фото
Общество
19:06
Продажа билетов на ЧМ-2021 по хоккею начнется в сентябре
Спорт
18:59
Карпенко: живое общение педагога и ученика бесценно
Общество
18:57
Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью
Политика
18:43
ГИАС об итогах первого года работы
Экономика
18:20
Субботин: недостаточно изучать выполнение показателей на предприятиях, важно личное общение с людьми
Регионы
17:59
МАРТ уточнит требования к дискаунтерам
Экономика
17:58
"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям
Общество
17:56
Фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" представлена в Музее освобождения Вены
Общество
17:50
Аэропорты Литвы в июле возобновляют полеты по 70 направлениям
В мире
17:42
Пять абитуриентов удалены в первый день сдачи ЦТ по математике
Общество
17:27
В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн
В мире
17:17
В Глубокском районе двое мужчин подожгли дом знакомого, чтобы замести следы убийства
Происшествия
17:15
Танец воды и световое шоу - незабываемое зрелище ждет минчан 3 июля
Регионы
17:09
Избиркомы при проверке подписей обращаются к правоохранителям, коммунальщикам и почерковедам
Общество
17:08
Комплекс деревянных домов из Шклова возвели в японской Окинаве
Экономика
16:38
Сувениры, лакомства, катание на пони - минчан приглашают к Дворцу спорта на выставку-ярмарку
Регионы
16:38
Около 120 человек приняли участие в велопробеге "#раЗАм" в честь Дня Независимости
Общество
16:30
Крупко: перед АПК Беларуси стоят масштабные задачи по модернизации и наращиванию экспорта
Экономика
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01 июля 2020, 19:45
ФОТОФАКТ: Цветущее поле льна
1 июля, Лида /Корр. БЕЛТА/. Цветущее поле льна в Лидском районе.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Лида
природа
фоторепортаж
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"Минскводоканал": обращений стало меньше, специалисты продолжают мониторить качество воды
Молодежь Гомельской области организует велопробеги по знаковым местам региона
Новый бассейн открыли в микрорайоне Казимировка в Могилеве
В Барановичском районе запустили производство торфяных топливных брикетов
Субботин: недостаточно изучать выполнение показателей на предприятиях, важно личное общение с людьми
Танец воды и световое шоу - незабываемое зрелище ждет минчан 3 июля
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Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов
Сергеенко: Президенту будут ежеквартально докладывать о выполнении распоряжения по решению актуальных вопросов жизни людей
Аналитик БИСИ: в дате 3 июля заключено много сакральных для Беларуси смыслов
В столичном комплексе "Минск Мир" - старт продаж в трех новых домах!
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Вопрос по изменению формата вступительных испытаний уже прорабатывается - Карпенко
Танец воды и световое шоу - незабываемое зрелище ждет минчан 3 июля
Семашко: белорусская сторона недовольна неисполнением Россией договоренностей по газу
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"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": В небо за мечтой, или Один день из жизни Барановичской истребительной авиабазы
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