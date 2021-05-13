ФОТОФАКТ: У туроподобных животных в заказнике "Средняя Припять" появилось потомство

13 мая, Житковичи /Корр. БЕЛТА/. У туроподобных животных в заказнике "Средняя Припять" Житковичского района появилось потомство.

Для сохранения биоразнообразия на пойменные луга урочища Погост в заказнике в 2020 году были завезены 15 особей туроподобного скота породы Хека. Животных выпустили в дикую природу, и на площади в 200 га они содержатся на вольном выпасе.

Нынешней весной у них появилось второе потомство - три теленка, и теперь численность этих зверей составляет 23 головы.

Инициатива по ревайлдингу (восстановление характерной для региона экосистемы) - это часть проекта "Ветландс", финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Главный партнер проекта - сельское хозяйство Житковичского района ОАО "Туровщина".-0-

Фото Сергея Холодилина