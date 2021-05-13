ФОТОФАКТ: У туроподобных животных в заказнике "Средняя Припять" появилось потомство

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 13 мая 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:01 Пиневич о прогнозах по COVID-19: такого подъема, как осенью, больше не будет Общество
09:55 В Могилеве с рынка эвакуировали 60 человек из-за подозрительного предмета Происшествия
09:49 Мужчина погиб при пожаре в Круглянском районе Происшествия
09:45 Белорусские спасатели участвуют во втором этапе учений Корпуса сил СНГ Общество
09:42 В Японии 39 человек умерли после вакцинации препаратом Pfizer В мире
09:37 Соревнования по пожарно-спасательному спорту проходят под Борисовом Общество
09:33 Лискович проведет 14 мая личный прием граждан Регионы
09:32 Вольфович: важно внедрять в учебный процесс Академии МВД профессионально ориентированные технологии Общество
09:32 ФОТОФАКТ: У туроподобных животных в заказнике "Средняя Припять" появилось потомство Регионы
09:23 Дзермант: сейчас самое время собрать факты о геноциде во время ВОВ и предъявить их Западу Общество
09:22 Новые стройнормы для гидротехнических сооружений приняты в Беларуси Экономика
09:20 Маркевич проведет 15 мая прямую телефонную линию Общество
09:16 "Витебскоблимущество" впервые продало на аукционе недвижимость под снос по указу №169 Экономика
09:14 Суд в Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу В мире
09:02 Цех льноперерабатывающего предприятия горел в Глубокском районе Происшествия
09:00 Илон Маск объявил о приостановке продаж электромобилей Tesla за биткоины Технологии
08:53 Прямая линия по вопросам женского здоровья и семьи пройдет в Гомеле 14 мая Регионы
08:46 В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода В мире
08:41 Эксперты: антитела к коронавирусу у легко переболевших сохраняются минимум 90 дней В мире
08:25 "Добрые волшебники семьи" - выставка кукол ручной работы открывается в Гомеле Культура
08:07 В Аргентине рассчитывают произвести 2 млн доз "Спутника V" в июне В мире
07:50 Путешествие в пространстве и времени предлагает дворец Румянцевых и Паскевичей в "Ночь музеев" Афиша
07:39 В музей Полоцка передали археографическое издание "Книга магистрата места Полоцка 1676 года" Культура
07:32 На пересечении пр.Независимости и ул.Сурганова в Минске не работает светофор Регионы
07:22 Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках Регионы
07:18 График движения поездов изменят из-за ремонта на Гомельском железнодорожном узле Регионы
07:08 Фестиваль Vytoki стартует в Лиде Регионы
07:01 Католики празднуют Вознесение Господне Общество
07:00 Картина дня: изучение иммунитета к COVID, флешмоб по вакцинации и форум "Беларусь интеллектуальная" Общество
07:00 Этот день в истории: 13 мая Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Регионы
13 мая 2021, 09:32

ФОТОФАКТ: У туроподобных животных в заказнике "Средняя Припять" появилось потомство

Туроподобные животные в заказнике "Средняя Припять" Житковичского района
Туроподобные животные в заказнике "Средняя Припять" Житковичского района

13 мая, Житковичи /Корр. БЕЛТА/. У туроподобных животных в заказнике "Средняя Припять" Житковичского района появилось потомство.

Для сохранения биоразнообразия на пойменные луга урочища Погост в заказнике в 2020 году были завезены 15 особей туроподобного скота породы Хека. Животных выпустили в дикую природу, и на площади в 200 га они содержатся на вольном выпасе.

Нынешней весной у них появилось второе потомство - три теленка, и теперь численность этих зверей составляет 23 головы.

Инициатива по ревайлдингу (восстановление характерной для региона экосистемы) - это часть проекта "Ветландс", финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Главный партнер проекта - сельское хозяйство Житковичского района ОАО "Туровщина".-0-

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область животные Житковичи заказник фоторепортаж
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Виктор Лискович. Фото из архива Лискович проведет 14 мая личный прием граждан
Фото из архива Прямая линия по вопросам женского здоровья и семьи пройдет в Гомеле 14 мая
Фото из архива На пересечении пр.Независимости и ул.Сурганова в Минске не работает светофор
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках
Фото из архива График движения поездов изменят из-за ремонта на Гомельском железнодорожном узле
Фото организаторов Фестиваль Vytoki стартует в Лиде
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Мясникович: страны ЕАЭС успешно справляются с экономическими последствиями пандемии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 1196
Минздрав: добровольцы 18-49 лет в проект по изучению иммунитета против COVID-19 уже набраны
Топ-новости
Картина дня: изучение иммунитета к COVID, флешмоб по вакцинации и форум "Беларусь интеллектуальная"
Дзермант: сейчас самое время собрать факты о геноциде во время ВОВ и предъявить их Западу
Новые стройнормы для гидротехнических сооружений приняты в Беларуси
Вольфович: важно внедрять в учебный процесс Академии МВД профессионально ориентированные технологии
Лискович проведет 14 мая личный прием граждан
Католики празднуют Вознесение Господне
Облисполкомы и Мингорисполком проведут 15 мая прямые телефонные линии
Две медсестры Белорусского Красного Креста награждены медалью Найтингейл
Фестиваль Vytoki стартует в Лиде
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси к концу недели
Создана специальная комиссия по ликвидации последствий пожара в костеле в Будславе
Волейболистки сборной Беларуси обыграли швейцарок в матче квалификации ЧЕ-2021
Манкевич: санкции - это не политическое действие, а попытка выжить конкурента с рынка
МАРТ скорректировал порядок установления и применения тарифов на передачу тепловой энергии
Автомобильное топливо подорожает с 13 мая
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.