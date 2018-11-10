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Минские следователи готовы оказывать помощь БРСМ в правовом воспитании молодежи

Регионы 10.11.2018 | 14:08
Дмитрий Конопляник
Дмитрий Конопляник

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску готово оказывать помощь БРСМ в организации правового воспитания молодежи. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник УСК по Минску Дмитрий Конопляник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на территории средней школы №143 Минска проходит учебно-тренировочный сбор для 300 лучших участников молодежного правоохранительного движения столицы (МООП). Там работают тематические секции и площадки. Ребята могут ознакомиться со специализированной аварийно-спасательной техникой, обучиться навыкам тушения пожаров, оказанию первой медицинской помощи, основам сыскного дела, приемам самообороны. Центральное мероприятие сбора - открытый диалог "Современное состояние и перспективы развития молодежного правоохранительного движения Минска", посвященный взаимодействию МООП с силовыми структурами. В качестве экспертов приглашены руководители управления Следственного комитета по Минску, городского управления МЧС, управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, а также горкома БРСМ.

"БРСМ - достаточно крупное общественное объединение, которое позволяет сплотить значительную часть молодежи и способствовать правильному становлению молодых людей, в том числе и правовому воспитанию. В этой деятельности мы готовы оказать содействие в рамках проведения различных мероприятий", - сказал Дмитрий Конопляник.

Он отметил важность диалога правоохранителей и молодежи. "Мне кажется очень правильно, когда молодые люди имеют возможность непосредственно общаться с представителями, руководителями правоохранительных органов. Для нас же это прежде всего возможность рассказать о функциях и задачах Следственного комитета, результатах работы. Также важно обсудить вопросы преступности в молодежной среде, в сфере высоких технологий, что очень актуально сегодня для молодых людей", - подчеркнул начальник управления.

Управление Следственного комитета по городу Минску впервые принимает участие в таком мероприятии, организованном БРСМ в рамках учебно-тренировочного сбора МООП. "Встреча с молодежью в рамках открытого диалога - это, конечно, хорошая возможность для дискуссии с молодыми людьми. Прежде всего это возможность для них задать интересующие вопросы представителям правоохранительных органов, поднять острые, по их мнению, проблемы нашего общества. Мы готовы к такому диалогу. Тем более что задачей Следственного комитета наряду с расследованием преступлений является выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступлений. Поэтому мы готовы к общению с молодыми людьми", - сказал Дмитрий Конопляник.

Кроме того, был задан вопрос о том, не стало ли в столице больше преступлений из-за продолжительных туманов. Дмитрий Конопляник отметил, что имеющаяся техника позволяет правоохранителям работать в условиях непогоды и тумана.

Завершится учебно-тренировочный сбор церемонией награждения лучших бойцов и отрядов МООП столицы.-0-

Фото Егора Павлющика

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Теги
БРСМ, Минск, молодежь, МЧС, Следственный комитет, учения
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