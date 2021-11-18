ФОТОФАКТ: Утро в лагере беженцев у КПП

18 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. Группы беженцев продолжают оставаться на открытой территории около пункта пропуска на белорусско-польской границе.

Один из беженцев рассказал, что эта ночь была очень холодной. Люди замерзли. Беженцы пытаются спрятаться от ветра в палатках, жгут костры, чтобы хоть как-то согреться. Как ранее сообщалось, всем им неоднократно предлагалось перейти в пункт временного размещения, который был организован по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Но беженцы не покидают территорию у КПП в надежде, что ситуация в скором времени разрешиться.-0-