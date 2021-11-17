Караев: процесс снабжение беженцев продуктами налажен

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Питание, снабжение продуктами и необходимыми предметами беженцев, разместившихся в транспортно-логистическом центре рядом с границей, налажено. Об этом сообщил сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Караев ознакомился с организацией размещения беженцев, которые вчера из стихийного лагеря у польской границы перебрались в оборудованный в транспортно-логистическом центре пункт временного размещения. Здесь оборудованы спальные места, обеспечена доставка воды, установлены биотуалеты, в отапливаемых палатках находятся пункты питания.

"Люди наконец-то выспались в более комфортных условиях, не под открытым небом. Организована и доставка продуктов питания", - отметил Юрий Караев. В частности, волонтеры привезли утром продуктовые наборы. Военные готовят горячую пищу и на завтрак, и на обед.

Юрий Караев подчеркнул, что к организации питания, снабжению всем необходимым беженцев подключились не только органы власти, предприятия и общественные организации, но и простые неравнодушные люди. Сегодня, например, очередную партию помощи доставили представители БФСО "Динамо".

"Мы обращаем внимание и на тех, кто остался в старом лагере. Они подтянули дрова, ночью обогревались. Предлагали людям перейти в более комфортные условия, но они пока не хотят отходить от границы", - отметил Юрий Караев.

Он также сказал, что на постоянной основе организовано и медицинское обследование, сопровождение. Многие из беженцев простужены, пострадали от холода, есть проблемы со здоровьем из-за воздействия газа, который применяли польские силовики.-0-