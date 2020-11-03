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03 ноября 2020, 13:03

Обновленный бассейн открыли в Горецком районе

3 ноября, Горецкий район /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие обновленного школьного бассейна прошло сегодня в агрогородке Овсянка Горецкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии принял участие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, представители Горецкого райисполкома и Овсянковского сельсовета, строительной организации ЧУПП "Прометей", администрации Овсянковской средней школы, жители агрогородка.

"В Беларуси большое внимание уделяется развитию социальной сферы, спорту и здоровью жителей. Традиционно к 7 ноября в нашей стране открывается ряд социально-значимых объектов. И сегодня в Горецком районе после ремонта появился еще один важный объект - бассейн. Мы смогли воплотить желание жителей не только агрогородка Овсянка, но и близлежащих населенных пунктов. Теперь у детей и взрослых появится возможность заниматься плаванием, поддерживать свое здоровье", - отметил во время торжественного открытия бассейна председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

Леонид Заяц
Леонид Заяц

Бассейн принадлежит Овсянковской средней школе. Сейчас здесь обучаются 106 детей из Овсянки, организован подвоз школьников из шести населенных пунктов. По техническим причинам бассейн не работал с 1990 по 2009 год. "В 2009 году здесь провели частичный ремонт, бассейн снова заработал. Однако с ноября 2018 года здание не эксплуатировалось, - рассказала директор Овсянковской средней школы Валентина Кремис. - Сегодня для нас радостный день. Бассейн в нашей школе был очень востребован, сюда приезжали дети со всего Горецкого района, посещали его и ребята из соседнего Шкловского района. И мы надеемся, что обновленный бассейн будет востребованным местом как у учащихся, так и их родителей".

Ремонтные работы в здании бассейна начались в июле этого года. Капитальный ремонт плавательного бассейна был сделан частным унитарным производственным предприятием "Прометей". "Здесь провели большой ремонт: заменили покрытие чаши бассейна, усилили фундамент здания, заменили водопроводные и канализационные сети внутри бассейна, отремонтировали душевые и раздевалки, - рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Федорович. - Объект был непростой, но с поставленными задачами мы справились. Детям нравится - это главное".

Обновленный бассейн в Овсянке - стандартный, 25 метров. Разделен он на три дорожки. В учебное время здесь будут проходить занятия у школьников, а в вечернее - бассейн смогут посетить все желающие. Цена разового посещения всего Br3,5. Как рассказала одна из маленьких посетительниц бассейна Дарья Ерема из деревни Полна, теперь сюда они будут приезжать всей семьей. "Раньше здесь был балкон, бассейн выглядел совсем по-другому, - рассказала девочка. - Теперь здесь все новое, удобными и красивыми стали раздевалки. Обязательно будем приезжать сюда с родителями".

"Бассейн на всех произвел хорошее впечатление. Я сам родом из деревни и понимаю, какой это большой и важный подарок для жителей агрогородка, - отметил Леонид Заяц. - Развитая социальная политика в нашей стране - путь, который выбрал глава государства. Он направлен на развитие и поддержание людей. А серьезные финансовые вложения в такие важные объекты еще раз доказывают, что здоровье нации зависит от каждого жителя страны".

Капитальный ремонт бассейна - это первый этап ремонтных работ в Овсянковской средней школе. Следующий этап - капитальный ремонт самого здания школы обещают начать в ближайшее время.-0-

Фото Олега Фойницкого

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