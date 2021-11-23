ФОТОФАКТ: В Днепро-Брагинское водохранилище запустили 1,8 тыс. особей щуки

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Зарыбление Днепро-Брагинского водохранилища провело Республиканское государственно-общественное объединение "БООР". Водохранилище, расположенное в Лоевском районе, из-за повышения температурного фона на Гомельщине высохло и заросло хмызняком. После его восстановления в 2019 году это стало первым зарыблением. В водоем выпущено 1,8 тыс. особей щуки, которая легко приживается осенью. Весной зарыбление продолжат другими видами рыбы. Основанием для зарыбления стали многочисленные обращения рыболовов-любителей Гомельщины.-0-
Фото Сергея Холодилина