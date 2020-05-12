ФОТОФАКТ: В Гомеле идет отправка призывников в войсковые части Беларуси

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Из Гомеля началась отправка нового пополнения в войсковые части Беларуси. За два дня более 150 новобранцев направлены для прохождения военной службы в Вооруженных Силах страны. Для обеспечения оптимального санитарно-эпидемиологического режима все команды направляются в места постоянной дислокации отдельными автобусами. Призыв проходит в штатном режиме, но при этом осуществляется особый комплекс противоэпидемических мер - термометрия, осмотр верхних дыхательных путей всех призывников.-0-

Фото Сергея Холодилина

Врач-терапевт Ольга Баканова

Во время прохождения медицинского освидетельствования

Врач Юлия Побаруева дает окончательное заключение

Врач Валентин Беликов и новобранец Дмитрий Гвоздь

Майор Николай Хорьков вручает личные дела новобранцам

Первичная медицинская обработка при поступлении на сборный пункт

Специальные маски выдают всем призывникам

Новобранцы получают сухой паек

Новобранец Артем Григорьянц

Наталья Гуцева с сыном Артемом

Военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов

Во время отправки призывников к месту прохождения службы