ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит открытый республиканский турнир по спортивным бальным танцам "GOMEL OPEN"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле проходит открытый республиканский турнир по спортивным бальным танцам "GOMEL OPEN". В рамках турнира состоится открытый чемпионат и первенство Гомельской области по спортивным бальным танцам среди детей, юниоров, молодежи и взрослых (мужчин и женщин). Мероприятие проводится под эгидой СОО "Белорусский республиканский танцевальный союз" (БРТС). Участники выйдут на паркет соревноваться в 55-ти различных возрастных и классификационных группах.-0-

Фото Сергея Холодилина