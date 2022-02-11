ФОТОФАКТ: В Гомельской области реализуют профориентационный проект для школьников, родителей и педагогов

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект "Профориентационные экскурсии - профессии наших родителей" является просветительским профориентационным проектом для школьников, родителей и педагогов. Целью реализации проекта является знакомство с современным производством и перспективами его развития, конкретными профессиями и различными условиями труда, воспитание уважения к труду и людям труда на примере лучших представителей трудовых коллективов. Организаторами проекта выступает межведомственный координационный Совет по профессиональному самоопределению и тестированию учащихся Гомельской области, "Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи" и предприятия Гомельской области. С января по май 2022 года запланировано провести более 120 профориентационных экскурсий.-0-

Фото Сергея Холодилина

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