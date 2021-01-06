ФОТОФАКТ: В Гродно появился живой рождественский вертеп

Возле Коложской церкви появился живой рождественский вертеп
6 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Возле Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви накануне одного из главных праздников православных верующих появился живой рождественский вертеп. Своеобразным праздничным украшением территории стали живые козы и овечки.
Борисоглебская (Коложская) церковь - памятник древнерусской архитектуры. Построена во 2-й половине 12 века на высоком берегу Немана рядом с Замковой горой. Проект церкви принадлежит к традициям византийской храмовой архитектуры, при этом не имеет прямых аналогов ни в древнерусском, ни в балканском зодчестве.
Коложская церковь включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. -0-
Фото Леонида Щеглова
Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь
Настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви протоиерей Александр Болонников