ФОТОФАКТ: В Гродно стартовал республиканский проект "Гири без границ, или Спорт для всех"

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно стартовал проект по проведению в Беларуси спортивно-массовых мероприятий "Гири без границ, или Спорт для всех". Событие прошло в СШ №40 Гродно.

Организаторы - республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и Международная федерация гиревых видов спорта.-0-

Фото Леонида Щеглова

Председатель Международной федерации гиревых видов спорта Евгений Назаревич

Начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик