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Новости
19:07
ФОТОФАКТ: Солнечные выходные в минских парках
Регионы
18:38
Протесты в Колумбии: за 13 дней пострадали 849 полицейских
В мире
17:51
Робота для работы в открытом космосе создадут в России
Технологии
17:45
Дембо Дарбо признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле
Спорт
17:44
ФОТОФАКТ: В Гродно цветут плодовые деревья
Регионы
17:27
ФОТОФАКТ: Смолевичская "Виктория" вышла в финал чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве
Спорт
17:22
Белорусские футболисты заняли 3-е место на юношеском турнире в Хорватии
Спорт
16:58
Места обитания соловьев в Беларуси предлагают отмечать на онлайн-карте
Общество
16:17
Стрельба в школе в Казани: погибли двое взрослых и семь детей
В мире
15:59
Пожар в костеле в Будславе ликвидирован - МЧС
Происшествия
15:44
Пожар в будславском костеле: возбуждено уголовное дело
Происшествия
15:30
Под Слонимом легковушка съехала в кювет и опрокинулась - водителя госпитализировали
Происшествия
15:15
Лукашенко направил соболезнование в связи с трагедией в Казани
Президент
14:46
В Беларуси начат сбор пожертвований на восстановление костела в Будславе
Общество
14:27
МЧС рассказало о тушении пожара в костеле в Будславе
Происшествия
13:39
ФОТОФАКТ: На Восточном кладбище в Минске открыли надмогильный памятник Олегу Молчану
Культура
13:37
Президент Болгарии распустил парламент и назначил новые выборы
В мире
12:59
Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия в России после ЧП в Казани
В мире
12:45
За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписан 661
Общество
12:36
Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 70% площадей
Экономика
11:40
Пожар в костеле в Будславе локализован - МЧС
Происшествия
11:18
До +23°С ожидается в Беларуси 12 мая
Общество
10:43
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
В мире
10:37
Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани
В мире
10:31
Около 330 кг гашиша пытались ввезти в ЕАЭС в тайнике грузовика
Происшествия
10:17
В лесу под Гомелем потерялась семья с двумя детьми - ее нашли спасатели
Происшествия
10:04
Авиация МЧС Беларуси поможет тушить лесные пожары в Турции
Общество
09:35
В Будславе загорелся костел
Происшествия
09:28
Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках
Регионы
09:01
У православных верующих сегодня Радоница
Общество
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11 мая 2021, 17:44
ФОТОФАКТ: В Гродно цветут плодовые деревья
11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно цветут плодовые деревья.-0-
Фото Леонида Щеглова.
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Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Солнечные выходные в минских парках
Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 11 участках
В Минске в ночь на 11 мая планируется нанесение дорожной разметки
ФОТОФАКТ: Во многих отселенных деревнях Брагинского района по народным традициям сегодня отмечается Радуница
ФОТОФАКТ: В Сендайском сквере в Минске зацвела сакура
На пр.Дзержинского в Минске возобновлено движение троллейбусов
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписан 661
У православных верующих сегодня Радоница
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Лукашенко направил соболезнование в связи с трагедией в Казани
Минздрав о лечении двух подростков с ожогами: применяются самые современные средства
В музее истории ВОВ рассказали об экспонируемых предметах из сожженных фашистами деревень
В Беларуси начат сбор пожертвований на восстановление костела в Будславе
Арина Соболенко поднялась на четвертое место в рейтинге WTA
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