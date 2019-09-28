ФОТОФАКТ: В Минске прошел финал республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения" и Кубок по джимхане

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошли финальные мероприятия республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения" и Кубок ADT.BY по джимхане. Впервые местом проведения мероприятий выбрана площадь перед Минским тракторным заводом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соревнования по джимхане в этом году были организованы в новом формате. Автомобильный марафон в полтора месяца традиционно закончился в столице. Здесь впервые в качестве "фишек" использовали трактора BELARUS различных моделей.
Вращения, скольжения вокруг бочек и тракторов привлекли много любителей белорусской джимханы. Мероприятие приурочено ко Дню машиностроителя.
Джимхана - вид автоспорта, получивший распространение в Японии, США, Великобритании и Южной Африке. Цель - пройти дистанцию за минимальное время с максимальной скоростью.-0-
Фото Максима Гучека