ФОТОФАКТ: В Минске провели уличные тренировки танцевального баттла "Славянского базара"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ХХVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет большое танцевальное событие Dream Dance Fest, которому будут предшествовать бесплатные тренировки в Красном дворике Верхнего города в Минске.
Первую тренировку 8 июня в Красном дворике провели лица "Славянского базара", ведущие конкурсной программы, солисты группы "Да Винчи" Екатерина Раецкая и Денис Дудинский вместе с профессиональными хореографами танцевального центра El Gato Dance Center.-0-
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