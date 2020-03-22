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Новости
13:15
В Глуске горел двухквартирный дом: погиб один из хозяев
Происшествия
12:46
Чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге может быть смещен на год - президент IIHF
Спорт
12:15
Беларусь помогла израильским студентам вернуться на родину
Общество
11:41
Запрет на лов рыбы начинает действовать еще в трех областях Беларуси
Общество
11:15
В Хорватии за сутки произошло два землетрясения
В мире
11:07
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
Регионы
11:05
Матчами в Слуцке и Бобруйске завершится 1-й тур футбольного чемпионата Беларуси
Спорт
10:45
В Волковыске при пожаре в жилом доме эвакуировали шесть человек
Происшествия
10:29
Пять станций метро закрыты в Минске 22 марта
Регионы
10:18
ФОТОФАКТ: В Гомеле в марте выпал снег
Регионы
10:01
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
В мире
09:33
В Городке при пожаре в доме погиб мужчина
Происшествия
09:09
Лукашенко работникам ЖКХ: вы делаете повседневную жизнь людей достойной и комфортной
Президент
00:34
Самолет с белорусами и гражданами Армении, Украины и Литвы вылетел из Внуково в Минск
Общество
00:32
Зоопарки всего мира предлагают онлайн-посещения
Калейдоскоп
21.03.20
21.03.20
23:59
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур
Калейдоскоп
21.03.20
23:13
ВОЗ полностью поддерживает предпринимаемые в Беларуси меры против COVID-19
Общество
21.03.20
22:29
Актриса Нина Русланова попала в больницу
В мире
21.03.20
21:50
Белавиа" вернет вторым чартером из Внуково более 70 белорусских туристов
Общество
21.03.20
21:15
Китайцы начали испытывать вакцину от коронавируса на людях
В мире
21.03.20
20:35
В России разбился вертолет
В мире
21.03.20
20:09
Румас и Мишустин обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ
Общество
21.03.20
19:57
Хорватия на месяц осталась без общественного транспорта
В мире
21.03.20
19:29
Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 20-го тура
Спорт
21.03.20
19:16
В апреле в 6,3 млн км от Земли пролетит астероид – появились его снимки
Калейдоскоп
21.03.20
18:38
БГК имени Мешкова разгромил "Гомель" в чемпионате Беларуси
Спорт
21.03.20
18:29
Пассажирский самолет совершил посадку в Ханты-Мансийске из-за технической неисправности
В мире
21.03.20
18:03
В России заверили, что белорусам не будут препятствовать улетать российскими рейсами из третьих стран
Общество
21.03.20
17:53
"Ислочь" победила "Неман" в домашнем матче чемпионата Беларуси
Спорт
21.03.20
17:48
Поп-музыка, рок-н-ролл и романсы - в Могилеве проходит предкастинг шоу X Factor
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Регионы
22 марта 2020, 11:07
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выпал снег.-0-
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Самолет с белорусами и гражданами Армении, Украины и Литвы вылетел из Внуково в Минск
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