ФОТОФАКТ: В Могилевском экономическом профтехколледже изготавливают новогодние сувениры

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском экономическом профессионально-техническом колледже начали изготавливать новогодние и рождественские сувениры. В ближайшие недели педагогам и воспитанникам учебного заведения предстоит сделать около 4 тыс. фигурок тигрят - символов наступающего года. На изготовление одного игрушечного зверька в общей сложности уходит около четырех часов. Все фигурки делаются вручную, это очень долгий и кропотливый труд. Помимо символов года, в экономическом колледже к праздникам традиционного готовят и другую тематическую продукцию - соломенных ангелочков, панно и изделия из лозы, полотенца и постельное белье. Ежегодно в учреждении обновляется до 30% выпускаемой продукции.-0-

Фото Олега Фойницкого