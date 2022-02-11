ФОТОФАКТ: Гомель - один из центров старообрядчества в Беларуси

Уникальные иконы, изготовленные мастерами-старообрядцами
11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Старообрядчество появилось на территории Гомельской области во второй половине XVII век. Старообрядцами был основан район Гомеля под названием Спасова слобода, где сохранились два старинных храма и усадебные постройки. -0-
Фото Сергея Холодилина
Спасов монастырек в Гомеле сегодня
Ильинский храм, построенный в 1905 году, до сих пор стоит на берегу Сожа
На месте деревянного молитвенного дома староверов ветковского беглопоповского толка в Гомеле еще до революции была построена земская больница (ныне — Гомельская городская больница скорой медицинской помощи)
Образцы резных наличников на домах старообрядцев, сохранившиеся до сих пор
В 1905 году была построена старообрядческая Преображенская церковь
Старообрядческий дом, построенный более 120 лет назад в Спасовом монастырьке Гомеля
Усадьбы на Спасовом монастырьке, сохранившиеся до сих пор
Земская больница в Гомеле (ныне Гомельская городская больница скорой медицинской помощи)