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Новости
12:19
В музейном квартале Минска в этом году завершат работы на двух пусковых комплексах
Регионы
12:08
В Гомеле на реке подросток перевернулся на байдарке
Происшествия
12:05
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 мая из-за сильных дождей
Общество
12:04
Тема благоустройства района преобладала на прямой линии и приеме граждан в Ветке
Регионы
11:58
В условиях пандемии свою востребованность показал сельский туризм - Петришенко
Общество
11:54
Самый большой в мире айсберг А-76 откололся от Антарктиды
В мире
11:49
Очередь желающих вакцинироваться составляет около 460 тыс. человек - Петришенко
Общество
11:41
Белорусские санатории уже заполнены на 64% - Петришенко
Общество
11:38
Карпенко: заказчикам кадров надо менять подходы для закрепления у себя специалистов
Общество
11:37
Владельцы карточек ВТБ (Беларусь) могут совершать валютно-обменные операции по более выгодному курсу банка
Общество
11:33
Квалификационные требования на право участия в Олимпиаде выполнили 87 белорусских спортсменов
Спорт
11:31
Госдума России повысила штрафы за разглашение данных ограниченного доступа
В мире
11:21
"Три вопроса о госпрограмме" - развитие туристической отрасли
Общество
11:20
В Беларуси за пять лет в детсадах создано около 16 тыс. дополнительных мест
Общество
11:14
Telegram-канал "Волковыск для жизни чат" признан экстремистским
Происшествия
11:14
В России за сутки выявили 7920 случаев заражения COVID-19
В мире
11:11
В Германии на парковке банка строители обнаружили 8-метровый туннель
В мире
11:11
В Беларуси создадут фонд молодежных инициатив
Общество
11:10
Беларусь закрепилась в группе 30 наиболее развитых стран по показателям в сфере образования
Общество
11:06
В Беларуси продолжат наполнение цифрового контента в культуре - Петришенко
Общество
11:06
ФОТОФАКТ: В РНПЦ "Мать и дитя" делают дорогостоящий укол ребенку с диагнозом СМА
Регионы
10:59
Практику госсоцзаказа в здравоохранении в этой пятилетке намерены расширить
Общество
10:58
Петришенко: нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни
Общество
10:57
Госдума России приняла закон о денонсации Договора по открытому небу
В мире
10:54
Петришенко о задачах здравоохранения: одна из главных - доступность в регионах специализированной помощи
Общество
10:45
Финалисты футбольного Кубка Беларуси откроют 10-й тур национального чемпионата
Спорт
10:41
Закон о правах инвалидов и их социальной интеграции должен быть принят до конца года - Петришенко
Общество
10:38
В Крупках из-за аварии без воды были детский сад и 123 дома
Регионы
10:38
Петришенко: за пятилетку жилищные условия с господдержкой улучшили почти 34 тыс. многодетных семей
Общество
10:36
На участке внешнего кольца МКАД сегодня ограничат движение
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19 мая 2021, 11:06
ФОТОФАКТ: В РНПЦ "Мать и дитя" делают дорогостоящий укол ребенку с диагнозом СМА
/Будет дополнено/.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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здравоохранение
Минск
Новости рубрики Регионы
В музейном квартале Минска в этом году завершат работы на двух пусковых комплексах
Тема благоустройства района преобладала на прямой линии и приеме граждан в Ветке
В Крупках из-за аварии без воды были детский сад и 123 дома
На участке внешнего кольца МКАД сегодня ограничат движение
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Лидский район примет областной фестиваль бытовых танцев "Танцуем па-даўнейшаму"
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В Беларуси повышают роль Совбеза - Лукашенко расставил акценты в резонансной теме
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1179 пациентов с COVID-19, выписаны 992
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Петришенко: задача года - довести уровень средней пенсии до 40% от средней зарплаты
Карпенко: заказчикам кадров надо менять подходы для закрепления у себя специалистов
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ФОТОФАКТ: В РНПЦ "Мать и дитя" делают дорогостоящий укол ребенку с диагнозом СМА
Экспорт демократии в реальности нацелен на укрепление доминирования Запада - комментарий
Тема благоустройства района преобладала на прямой линии и приеме граждан в Ветке
Беляев: экстремизм и нацизм - разные вещи, но методы действий и их последствия очень сходны
Большинство обращений в Администрацию Президента касается вопросов жилья, ЖКХ и дорог
Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество
Илья Шиманович занял четвертое место в финале ЧЕ на дистанции 100 м брассом
Шпаковский: государство должно защищать свое информационное пространство
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В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС
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Судьбы, сложенные в треугольник
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