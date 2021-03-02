ФОТОФАКТ: В Витебске прошли торжества, посвященные Дню белорусской милиции

Во время торжества

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 2 марта в Витебске прошли торжества, посвященные Дню белорусской милиции. Во время церемонии состоялось возложение цветов к памятному знаку милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, а также награждение сотрудников областного УВД. -0-

Фото Александра Хитрова

Начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов

Андрей Любимов награждает заместителя начальника отдела внутренних дел администрации Октябрьского района г. Витебска – начальнику милиции общественной безопасности Андрея Комара

Андрей Любимов награждает прапорщика милиции Дмитрия Королева