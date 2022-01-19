ФОТОФАКТ: Вакцинация подростков против COVID-19 проходит в Солигорске

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Больше аппаратов ИВЛ и кислородных точек: больницы Брестской области готовы к возможной новой волне COVID-19
19 января, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Солигорская центральная районная больница проводит вакцинацию детей против инфекции COVID-19 в школах. Прививают подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Главное условие - наличие письменного согласия родителей или законных представителей. Для вакцинации детей применяется китайская вакцина VeroCell.-0-
Фото Павла Орловского