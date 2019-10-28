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21:37
ФОТОФАКТ: Вечерний Гродно
Регионы
21:24
В Канаде неизвестный открыл стрельбу в жилом доме: четыре человека пострадали
В мире
21:03
Система раздельного сбора отходов электрооборудования создается в Солигорском районе
Регионы
20:22
Дуэт Соболенко и Мертенс проиграл на старте итогового турнира WTA в парном разряде
Спорт
20:08
В Польше при столкновении микроавтобуса с фурой погибли два белоруса
Происшествия
19:34
В Наровлянском районе заблудившегося в лесу пенсионера нашли через два дня
Происшествия
18:58
Спортсмены и тренеры по гребле на байдарках и каноэ удостоены государственных наград
Президент
18:55
БРСМ расскажет о народной культуре Беларуси на образовательной сессии в Санкт-Петербурге
Общество
18:38
В Шумилинском районе мужчину нашли убитым в лесу
Происшествия
18:30
В СК рассказали подробности аварии под Островцом: водитель сбежал с места ДТП
Происшествия
18:20
Союзные парламентарии обсудят в Минске формирование единого миграционного пространства
Общество
18:04
БЖД в декабре расширит маршрутную сеть с регионами России и странами Западной Европы
Общество
18:02
Беларусь и Кыргызстан будут сотрудничать в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями
Общество
17:34
Беларусь и Абу-Даби планируют совместные проекты по развитию волейбола
Спорт
17:15
Пьяный житель Барановичей до смерти избил жену
Происшествия
17:01
Студию стартапов создали в ГрГУ им. Янки Купалы
Регионы
16:51
В Пинском районе задержали браконьеров
Происшествия
16:37
Названы арены, на которых пройдет ЧМ-2022 по хоккею в Финляндии
Спорт
16:36
Александр Андриевский стал главным тренером ХК "Сочи"
Спорт
16:29
Более 200 брендов было представлено на первой в Беларуси выставке "МирЗоо"
Общество
16:26
Минфин: Беларусь выполнила все условия по программе с ЕФСР для седьмого транша, мяч на стороне фонда
Экономика
16:25
Выставка "Баухаус. Белый город Тель-Авива" пройдет в Минске
Культура
16:23
Количество субъектов малого предпринимательства в Витебской области растет
Регионы
16:12
Браславские медики будут внедрять методы китайской народной медицины
Регионы
16:08
Открытый Кубок Беларуси по грэпплингу ADCC соберет в "Стайках" атлетов из 5 стран
Спорт
16:03
"Амкодор" представил автогрейдер с системой автоматического управления
Экономика
16:00
Мининформ ориентирует СМИ на обеспечение равных условий для всех кандидатов в депутаты
Общество
15:56
Создатели фейков подменяют факты своим субъективным мнением - депутат
Общество
15:54
Партию марихуаны на 46 тыс. доз обнаружили на даче под Осиповичами
Происшествия
15:50
В Бресте число находящихся в социально опасном положении детей уменьшилось
Регионы
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Регионы
28 октября 2019, 21:37
ФОТОФАКТ: Вечерний Гродно
28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вечерний Гродно с высоты птичьего полета.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Гродно
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Система раздельного сбора отходов электрооборудования создается в Солигорском районе
Студию стартапов создали в ГрГУ им. Янки Купалы
Количество субъектов малого предпринимательства в Витебской области растет
Браславские медики будут внедрять методы китайской народной медицины
В Бресте число находящихся в социально опасном положении детей уменьшилось
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Минфин: Беларусь выполнила все условия по программе с ЕФСР для седьмого транша, мяч на стороне фонда
Пресс-конференция об изменениях в микрофинансовой деятельности пройдет в БЕЛТА 29 октября
Облачно и до +10°С ожидается в Беларуси 29 октября
Региональным СМИ стоит увеличить долю аналитических материалов - Легкий
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