ФОТОФАКТ: Воспитанники Витебского детского дома получили подарки с "Новогодней елки желаний"

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Витебской городской организации БОКК 12-30 декабря провели масштабный традиционный благотворительный проект "Новогодняя елка желаний". В крупнейших торговых объектах областного центра были установлены елки, на которых вместо игрушек разместили фотографии воспитанников детского дома с их пожеланиями. Любой человек мог стать волшебником, купив подарок, указанный в пожелании. Именные подарки воспитанникам Витебского детского дома вручили 4 января.-0-

Председатель Витебской городской организации БОКК Михаил Гусаченко во время вручения подарков

Фото Александра Хитрова