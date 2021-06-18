ФОТОФАКТ: Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Во время открытия зала

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. 18 июня в Северном городке на базе Ленинского РОВД Бреста начал работу зал для таиландского бокса. Там обустроили ринг, татами, установили зеркала, приобрели мешки, набивки и другой инвентарь. Для ребят купили экипировку.

Спортивный объект реализован в рамках благотворительного проекта "Смелый шаг". Его инициаторы - Президентский спортивный клуб при поддержке МВД и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса. -0-

Фото Вадима Якубёнка

Первый заместитель Министра внутренних дел Юрий Назаренко

Первый заместитель Председателя ОО "Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса" Анатолий Симончик, Юрий Назаренко, начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский.