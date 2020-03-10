Фотоконкурс "Живая память" объявлен в Витебском районе

10 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Открытый фотоконкурс "Живая память", посвященный 75-летию Великой Победы, объявлен в Витебском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор районного историко-краеведческого музея Анастасия Пищулова.

К участию приглашают всех желающих. Нужно найти фронтовые фотографии своих родственников и сделать максимально похожие снимки. Вместе с историей о главных героях архивного кадра до 20 апреля их следует прислать в музей. Авторы шести наиболее интересных материалов станут победителями. Их работы будут распечатаны на больших баннерах и представлены на выставке, приуроченной ко Дню Победы, которая откроется в музее в начале мая.

Анастасия Пищулова подчеркнула: к памятной дате музей проводит разноплановые тематические проекты. В феврале без ограничений по возрасту стартовал видеоконкурс чтецов "Мы о войне стихами говорим". Участники могут записать любимое стихотворение о войне и разместить его на страничках соцсетей музея или прислать на электронную почту. Итоги творческого состязания подведут в начале мая.

"Уникальным можно считать проект "Свод памятников Великой Отечественной войны Витебского района". С помощью различных источников (сведения из архивов, данные краеведов, местных жителей) мы собираем материалы обо всех мемориальных досках и памятниках, связанных с войной и расположенных на территории района, в том числе на гражданских кладбищах, а затем привязываем их к Google-картам. Любой желающий сможет найти и посетить эти места", - отметила директор музея. Работа проводится с июня прошлого года, в списках уже более 200 памятников.

Жительницам района, участвовавшим в войне, посвящен проект "У войны есть женское лицо". Информация о них кропотливо собирается сотрудниками музея в архивах.

В числе постоянных мероприятий, проходящих под знаком 75-летия Победы, различные музейно-педагогические занятия и квесты для школьников.-0-