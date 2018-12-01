ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусско-шведский проект для детей-инвалидов "Софит 2.0" реализуется в Гомеле

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канун Международного дня инвалидов (3 декабря) в Гомельском Центре инклюзивного творчества проходят мастер-классы для детей и молодых людей с инвалидностью под руководством хореографа и музыкантов из Швеции и Великобритании.

Итогом проведения станут подготовленный музыкальные номера и перфоманс, показанные в рамках концерта в Международный день инвалидов.

Мастер -классы проходят в рамках совместного проекта"Софит 2.0" Гомельской городской организации ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" и шведской культурной организацией ShareMusic&PerformingArts.-0-

Фото Сергея Холодилина