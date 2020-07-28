ФОТОРЕПОРТАЖ: Брест отметил 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

На площади церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоялось торжественное возложение венков у вечного огня. В церемонии приняли участие представители администрации города и области, ветеранских и общественных организаций, трудовых коллективов, представители консульств, духовенства, ветераны ВОВ.

Закончилось празднование 76-й годовщины со дня освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков праздничным концертом "Память сердца" в исполнении Брестского духового оркестра.-0-

Фото Вадима Якубёнка