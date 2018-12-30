ФОТОРЕПОРТАЖ: Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В окрестностях поселка Мухавец Брестского района в последнее воскресенье 2018 года прошли скоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018". В экстремальных соревнованиях принимали участие как и простые автолюбители на легковых автомобилях, так и профессиональные гонщики-джиперы. Заезды прошли в категориях "туризм", "спорт", "палироль/паркетник", "легковые".-0-
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