ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник греческой культуры прошел в Верхнем городе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник греческой культуры "Калимера!" прошел 21 сентября в Верхнем городе. В этот день у ратуши можно было поучаствовать в мастер-классах и изучить сиртаки (самый молодой греческий танец), азы греческого языка, узнать больше о Греции благодаря викторине. С гостями праздника поделилисьи рецептами национальных блюд. Мусаку, долмадес, дзадзики можно было продегустировать. Не обошлось на празднике и без греческого салата, оливок и оливкового масла. Купить некоторые блюда и ингредиенты для их приготовления можно было на ярмарке.

Фото Максима Гучека

Почетный консул Греции в Беларуси Павел Топузидис