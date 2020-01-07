ФОТОРЕПОРТАЖ: В Чечерском районе прошел обряд "Перенос иконы и свечи"

7 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Репище Чечерского района в Рождество отмечается престольный праздник, во время которого исполняется старинный белорусский обряд "Перенос иконы и свечи". Деревня Репище во время Великой Отечественной войны была полностью сожжена, после ее восстановления оставшиеся в живых жители приобрели икону Рождества Христова и ежегодно переносят ее из дома в дом в качестве оберега уже более 60 лет.

Эта традиция сохранилась и до сих пор, хотя в Репищах сегодня проживают немногим более 15 коренных жителей. Они собираются на праздничную службу, а затем, после разговения, переносят икону в другой дом. Дорогу, по которой несут икону, устилают соломой, а процесс переноса свечей и иконы сопровождается молитвой и песнопениями.

Фото Сергея Холодилина

Священник отец Александр во время службы перед переносом иконы

Специальное блюдо праздничного стола Престольного празднования Рождества в д.Репище – утка запеченная в печи

Один из элементов обряда, который приносит благополучие и достаток семье, - прохождение под иконой

Один из важных элементов обряда - перенос икон "Отца Спасителя", "Матери Божьей" и "Рождества Христова" в следующий дом

Прежняя хозяйка иконы Александра Домосканова и новая хозяйка иконы Елена Халиева