РЕПОРТАЖ: Готовность госорганов к ЧС проверили на учениях в Молодечненском районе

Сегодня в Молодечненском районе под наблюдением вице-премьера Владимира Кухарева проходили учения по проверке эффективности действий в случае серьезного ухудшения погоды, аварий и инцидентов на сетях и объектах жизнеобеспечения. Использовались силы спасателей, милиции, коммунальных служб и других организаций. Были задействованы более 200 человек. Корреспонденты БЕЛТА побывали на месте развернувшейся масштабной тренировки.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко

Как отметили спасатели, запланированные вводные основаны на реальных событиях. К примеру, первый этап учений начался с моделирования последствий зимнего циклона, который по легенде повлек усиление шквалистого ветра до 25 м/с с дождем и мокрым снегом, понижением температуры до минус 15 градусов. "Такие условия подобны циклону "Хавьер", который прошел по территории Беларуси в 2013 году", - отметил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Согласно замыслу, из-за обильного снегопада и сильных снежных переметов на части трассы Р28 остановилось движение. При этом лоб в лоб столкнулись два авто и съехали в кювет. В заторе же находятся восемь машин с 14 взрослыми и шестью детьми. И в трех автомобилях заканчивается топливо. Спасателями для оказания помощи, кроме иной техники, использовался квадроцикл. Расчисткой дороги занималась спецтехника. Силами ГАИ было организовано регулирование дорожного движения. Пострадавших в условном ДТП госпитализировали, машины освободили из затора. Силами спасателей и Белорусского общества Красного Креста был развернут пункт обогрева.

Специалист по ЧС Минской областной организации БОКК Игорь Сидоренко рассказал, что палатка может обслуживать одновременно 30 человек. "Это модуль лагеря временного размещения и обогрева. Здесь люди могут переждать непогоду, ожидая эвакуации. Можно получить и медпомощь, если необходимо. При большом количестве потерпевших разворачиваются восемь таких палаток. И каждая из них работает в автономном режиме", - объяснил он. Также действовал пункт дозаправки и даже выездная передвижная касса, где можно снять наличные и обменять валюту.

После в режиме онлайн можно было наблюдать организацию расчистки завалов на просеке вдоль линии электропередачи, восстанавливалась подача электроэнергии. Согласно вводной, провода оборвали три обледеневших дерева. "В результате обрыва была приостановлена подача электроэнергии в деревню Красное. Организовывалась работа аварийных бригад энергетиков и работников лесхоза. Также в деревне Красное восстанавливалось теплоснабжение, потому что, по легенде, из-за обрыва линий электропередачи и отказа магнитного клапана на газопроводе отключилась модульная котельная. В связи с этим подключалась передвижная модульная котельная. Также проводились аварийно-восстановительные работы на газопроводе. Из сельского детского сада, которого коснулось отключение, эвакуировали детей. Их доставили в среднюю школу", - рассказал Виталий Новицкий. Тем временем в Молодечно восстанавливали работу котельной №2 - она переводилась на мазут из-за отсутствия газоснабжения. Людей из зданий вблизи котельной эвакуировали.

Еще одной задачей, которую отработали соответствующие службы, было спасение на воде. В районе деревни Красное на трассе Р28 водитель легковушки не справился с управлением, и машина съехала в озеро. Ему пытались помочь рыбаки на лодке, но опрокинулись. Спасатели освободили из тонущей машины водителя и трех пассажиров, вытащили из воды тех, кто пытался помочь. Пострадавшим помогали медики. Авто достали из озера.

С берегов озера действия переместились в райцентр. Там, согласно сценарию, на железнодорожной станции Молодечно столкнулись вагон-цистерна с дизельным топливом и крытый вагон с радиоактивными материалами. "Топливо загорелось, а целостность контейнеров для транспортировки урановых стержней была нарушена. При этом рядом находится еще одна емкость с нефтепродуктами", - пояснил Виталий Новицкий. Район оцепливали сотрудники внутренних войск, местные жители оповещались о ситуации, им напоминали правила поведения. ЧС спасатели ликвидировали с использованием пожарного поезда.

Следующий смоделированный инцидент - пожар в многоэтажке неподалеку. Он начался из-за короткого замыкания силового кабеля примерно на третьем этаже, огонь вышел на кровлю. Работники МЧС провели тренировку по спасению и эвакуации жителей дома, использовали надувной "куб жизни" и вертолет. Также спасатели применяли навыки промышленного альпинизма. Условным пострадавшим оказывалась медпомощь.

Завершились учения эвакуацией. Людей выводили из здания вокзала. Отрабатывалось оповещение населения о ЧС посредством специальной районной системы, а также с помощью вертолета. Эвакуированных перевозили в пункт временного размещения - гимназию №7.

После окончания активной фазы учений вице-премьер отметил хорошую работу служб, но указал и на некоторые недостатки. "Мы работу эту проводим для того, чтобы реально увидеть возможности служб и недочеты, которые необходимо оперативно исправлять. Все это для того, чтобы не только устранять, но и не допускать чрезвычайных ситуаций, - сказал Владимир Кухарев. - Сегодня проверка показала, что все службы готовы к оперативному устранению ЧС. Но по ряду направлений мы углубленно изучим вопросы, в частности, по очистке лесов вдоль линий электропередачи. Здесь предстоит очень серьезная работа в ближайшее время. Мы специально соберемся, чтобы принять меры для ускорения работ в этом направлении".

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо максимально принимать все меры, чтобы не допускать чрезвычайных ситуаций. "Если они все-таки произошли, то все делается для того, чтобы максимально уменьшить риск и устранить их в оперативные сроки. Практически по всем направлениям отработаны штабные мероприятия. Сегодня мы еще раз убедились, что в стране создана система по работе при ЧС, которая позволяет оперативно справляться с любыми ситуациями", - заключил Владимир Кухарев.

Павел ГОРБАЧ,

Андрей ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-