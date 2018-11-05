ФОТОРЕПОРТАЖ: В рыбхозе "Свислочь" идет лов рыбы

В ОАО "Рыбхоз "Свислочь" Осиповичского района планируют в этом году выловить и реализовать около 550 т рыбы (карп, амур, толстолобик, карась, щука). Рыбаки затягивают невод и улов подтягивают поближе к берегу, где ведется загрузка рыбы специальными подсаками в объемный контейнер, а затем - в машину. Рыба доставляется в сортировочную, где распределяется по величине в зимовальные пруды, а часть товарной - в специальные бассейны.
Фото Оксаны Манчук
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