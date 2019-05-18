ФОТОРЕПОРТАЖ: XII Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2019"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль собрал около 130 экипажей из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии. В Минске можно увидеть настоящие автолегенды, например, Ford V8 1939-го года выпуска, "хиппимобиль" Volkswagen T-1 1963-го года, шестиколесный универсал, получивший прозвище "Зеленый крокодил", - Citroen CX Sixwheeler Turbo (1986), Ford Gran Torino (1972) - такой же использовали на съемках фильма Клинта Иствуда "Гран Торино".

Впервые широкой публике представлен редчайший коллекционный автомобиль Packard 640 Dual Cowl Phaeton 1929-го года выпуска, изготовленный по индивидуальному заказу.-0-

Фото Андрея Покумейко